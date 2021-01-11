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Bursaspor 0-3 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk çeyrek finalist Antalyaspor oldu. Antalyaspor, Bursaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek kupada çeyrek finale yükseldi.

Bursaspor 0-3 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Bursaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve Yasin Kol'un yönettiği karşılaşma konuk takımın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Hakan Özmert (pen.), Gökdeniz Bayrakdar ve Adis Jahovic'ten geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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