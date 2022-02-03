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Bursaspor 1–0 Altınordu | Maç sonucu,özeti

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta maçında Bursaspor, Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip, 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bursaspor 1–0 Altınordu | Maç sonucu,özeti

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bursaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Uzun süredir galibiyet hasreti çeken yeşil-beyazlı ekip rakibini 1-0 mağlup ederek karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Namık Alaskarov, Hasan Ayaroğlu (Dk. 90 Uğur Kaan Yıldız), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Mert Erdem Uğurlu, Zalazar, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Dk. 59 Vefa Temel), İsmail Yüksek

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 46 Erdi Dikmen), Kürşad Sürmeli, Hüsamettin Yener, Feyttullah Gürlük (Dk. 58 Ahmet Dereli), Sami Satılmış (Dk. 46 Muzaffer Kocaer (Dk. 80 Recep Aydın)

Gol: Dk. 28 Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 43 Yusuf Arslan, Dk. 55 Muzaffer Kocaer, Dk. 81 Ahmet Dereli, Dk. 83 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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