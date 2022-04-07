Bursaspor 2- 1 Kocaelispor | Maç soncu
Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Bursaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Bursaspor mücadeleyi Mehmet Erdem Uğurlu ve Deniz Aydın'ın attığı gollerle 2-1 kazandı.
Stat: Bitci Timsah
Hakemler: Sarper Barış Saka, Muhammet Yumak, Kemal Mavi
Bursaspor: Deniz Aydın, Namık Alaskarov (Dk. 87 Ramazan Keskin), Bifouma (Dk. 66 Bruno), Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez (Dk. 58 Enver Cenk Şahin), Mert Yılmaz, Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Burak Altıparmak, Joao Pedro
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Berkay Tolga Dabanlı, Atila Turan, Omolo (Dk. 66 İlyas Kubilay Yavuz), Mandjeck, Kolovos (Dk. 82 Rasheed), Gueye, Semih Karadeniz, Pereira (Dk. 77 Musa Nizam), Mazlum Demir, Benhur Keser
Goller: Dk. 9 Hasan Ayaroğlu, Dk. 63 Joao Pedro (Bursaspor), Dk. 45+3 Pereira (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 69 Semih Karadeniz (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Pereira (Kocaelispor), Dk. 28 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90 Deniz Aydın (Bursaspor)