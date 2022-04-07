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  3. Bursaspor 2- 1 Kocaelispor | Maç soncu

Bursaspor 2- 1 Kocaelispor | Maç soncu

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Bursaspor ile Kocaelispor  karşı karşıya geldi. Bursaspor mücadeleyi Mehmet Erdem Uğurlu ve Deniz Aydın'ın attığı gollerle 2-1 kazandı.

Bursaspor 2- 1 Kocaelispor | Maç soncu

Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Sarper Barış Saka, Muhammet Yumak, Kemal Mavi

Bursaspor: Deniz Aydın, Namık Alaskarov (Dk. 87 Ramazan Keskin), Bifouma (Dk. 66 Bruno), Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez (Dk. 58 Enver Cenk Şahin), Mert Yılmaz, Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Burak Altıparmak, Joao Pedro

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Berkay Tolga Dabanlı, Atila Turan, Omolo (Dk. 66 İlyas Kubilay Yavuz), Mandjeck, Kolovos (Dk. 82 Rasheed), Gueye, Semih Karadeniz, Pereira (Dk. 77 Musa Nizam), Mazlum Demir, Benhur Keser

Goller: Dk. 9 Hasan Ayaroğlu, Dk. 63 Joao Pedro (Bursaspor), Dk. 45+3 Pereira (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 69 Semih Karadeniz (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Pereira (Kocaelispor), Dk. 28 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90 Deniz Aydın (Bursaspor)

Bursaspor 2- 1 Kocaelispor | Maç soncu Bursaspor 2- 1 Kocaelispor | Maç soncu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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