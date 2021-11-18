Bursaspor 2 - 4 İstanbulspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Ligin 13.haftasında Bursaspor evinde konuk ettiği İstanbulspor'a 4-2 yenildi. Bursaspor'da Taha Altıkardeş kırmızı kart görmesiyle ev sahibi maçı 10 kişi tamamladı.
Stat: Bitci Timsah
Hakemler: Kadir Sağlam, Seyfettin Ünal, Gökmen Baltacı
Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Namıq Alasgarov, Batuhan Kör (Dk. 77 Vefa Temel), Kerem Şen (Dk. 77 Tuğbey Akgün), Kubilay Sönmez (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Mert Yılmaz, Capan, Burak Altıparmak, Bruno, İsmail Yüksek (Dk. 21 Ofoi)
Bursaspor- İstanbulspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Eslem Öztürk (Dk. 80 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 86 Mert Caner Öztürk), Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Muammer Sarıkaya (Dk. 80 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 86 Berkay Görmez), Ologo (Dk. 59 Okan Erdoğan), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Jetmir Topalli
Goller: Dk.18 ve 20 Muammer Sarıkaya, Dk. 45 Jetmir Topalli, Dk. 76 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 28 Batuhan Kör, Dk. 83 Bruno (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 70 Taha Altıkardeş (Bursaspor)