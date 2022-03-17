Bursaspor 2–1 Balıkesirspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor, Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor, Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Bitci Timsah
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Mehmet Şengül
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 39 Kubilay Sönmez), Alaskarov (Dk. 90 Yusuf Türk), Bifouma (Dk. 81 Hasan Ayaroğlu), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Dk. 46 Pedro), İsmail Yüksek (Dk. 39 Bruno)
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri (Dk. 81 Hüseyin Karabey), Erdem Gökçe, Kore (Dk. 58 Cumali Bişi), Kethevoama (Dk. 59 Ali Doğan), Nwankwo, İbrahim Halil Çolak, Otoo (Dk. 59 Bilalli), Ambrose (Dk. 71 Birol Parlak)
Goller: Dk. 22 Sedat Dursun (Balıkesirspor), Dk. 53 Onur Atasayar, Dk. 64 Pedro (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Batuhan İşçiler, Dk. 55 Kore (Balıkesirspor)
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