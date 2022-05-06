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Bursaspor 3- 2 Ümraniyespor | Maç sonucu

TFF 1. Lig'de heyecan 36. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda Bursaspor, Ümraniyespor ile karşılaştı. Bu kapsamda ev sahipliği yapan Bursaspor, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Bursaspor 3- 2 Ümraniyespor | Maç sonucu

TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 36. hafta karşılaşmasında Bursaspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Haberimizde maçın birinci ve ikinci yarısında yaşananlara yer verdik. İşte merak edilen Bursaspor 3- 2 Ümraniyespor | Maç sonucu ve detayları...

Bursaspor 3- 2 Ümraniyespor | Maç sonucu

BURSASPOR 3- 2 ÜMRANİYESPOR | MAÇ SONUCU

 

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Oğuz Terzi

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Uğur Kaan Yıldız, Bifouma (Dk. 75 Kubilay Sönmez), Burak Altıparmak (Dk. 90 Vefa Temel), Enver Cenk Şahin (Dk. 75 Alaskarov), Bruno (Dk. 84 Acolatse), İsmail Yüksek (Dk. 46. Hasan Ayaroğlu), Pedro

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Vrsajevic, Alim Öztürk, Mustafa Eser, Faruk Can Genç (Dk. 70 Emre Nefiz), Kartal Kayra Yılmaz, Hasic (Dk. 70 Atakan Üner), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Fatih Yiğit Şanlitürk), Mrsic, Camara (Dk. 87 Oğuz Gürbulak), Napoleoni (Dk. 70 Bammou)

Goller: Dk. 24 Capan, Dk. 61 Enver Cenk Şahin, Dk. 90+5 Uğur Kaan Yıldız (Bursaspor), Dk. 42 Hasic, Dk. 59 Camara (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 73 Enver Cenk Şahin, Dk. 80 Zalazar (Bursaspor), Dk. 39 Vrsajevic, Dk. 82 Orkun Özdemir (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-2 yendi.

Bursaspor 3- 2 Ümraniyespor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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