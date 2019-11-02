Bursaspor, 44 yıl sonra evindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı

İç saha performansıyla dikkat çeken Bursaspor, evindeki 4 maçını da kayıpsız atlatarak 44 yıl sonra en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar aynı zamanda Türkiye profesyonel liglerinde bu sezon evinde kayıp yaşamayan 3 takımdan biri durumunda.

TFF 1'inci Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Kupada Bayburt deplasmanında zor olsa da alınan galibiyetle birlikte gelen tur bileti, takımda atmosferi tamamen iyiye götürürken; Onur Atasayar'ın golle dönmesi ve kaleci Ataberk Dadakdeniz'in performansı teknik direktör Yalçın Koşukavak'ı memnun etti. Gözünü yeniden lige çeviren yeşil beyazlı ekip, pazartesi günü ağırlayacağı Balıkesirspor karşısında da 3 puana uzanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

BALIKESİRSPOR'U YENERSE BAŞARISINI TEKRARLAYACAK

Balıkesirspor karşısında iç saha avantajına sahip Bursaspor, evindeki görüntüsüyle de ışık saçıyor. Bu sezon sahasında oynadığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Bursa temsilcisi, 44 yıl sonra sahasındaki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar son olarak 1975-76 sezonunda iç sahada oynadığı 4 maçı kazanmıştı. Bursaspor'un kulüp tarihinde ise en iyi sezon başlangıcı 1970-71 sezonunda görüldü. Bursa temsilcisi, o sezon sahasında oynadığı ilk 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Balıkesirspor maçını kazanması halinde yeşil beyazlılar, bu başarısını tekrarlayacak.

3 TAKIM KAYIPSIZ

Türkiye'de profesyonel liglerde ise şu ana dek sahasında puan kaybetmeyen sadece 3 takım bulunuyor. Yeşil beyazlıların ligde karşılaşacağı Balıkesirspor da sahasında oynadığı 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. Bursaspor ve Balıkesirspor'un dışında TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Manisa FK da sahasında 5 maçı kayıpsız geçti. Bursaspor bu sezon sahasında; Akhisarspor'u 2-1, Osmanlıspor'u 3-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 ve Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA