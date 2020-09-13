TFF 1. Lig'de 2020-2021 futbol sezonu başladı. 18 takımın birbirleriyle bir üst lig için yarıştıkları 1. Lig'de her maç bambaşka bir heyecanla geçiyor. Açılış haftasında Pazar günü oynanacak maçlardan birisi olan Bursaspor - Adana Demirspor maçını, futbolseverler heyecanla bekliyor. Uzun yıllar Süper Lig tecrübesi bulunan Bursaspor, Türkiye'de şampiyonluk yaşamış 6 farklı takımdan birisi. Geçtiğimiz sezon üst lige yükselmeye çok yaklaşan ancak play-off maçlarında elenen Bursaspor, bu sene Süper Lig hasretini dindirmek istiyor. Aynı şekilde Adana Demirspor'da uzun yıllardır yaşadığı Süper Lig hasretini bu sezon sona erdirmenin peşinde.

İki takım arasındaki zorlu mücadele hakkında bilgileri haberimizde verdik. Peki, Bursaspor - Adana Demirspor ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bursaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak mücadele, 13 Eylül Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak. Zorlu mücadeleyi Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Hüsnü Emre Çelimli yapacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TFF ile TRT'nin yaptığı anlaşma ile tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz olarak izleyicilerle buluşuyor. Bursaspor - Adana Demirspor maçını da Pazar günü saat 16.30'da TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz izleyebilirsiniz.