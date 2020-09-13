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  3. Bursaspor, Adana Demirspor'a evinde mağlup: 1-3

Bursaspor, Adana Demirspor'a evinde mağlup: 1-3

TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanan Bursaspor, Adana Demirspor'a karşı evinde 3-1 mağlup oldu.

Bursaspor, Adana Demirspor'a evinde mağlup: 1-3

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yendi.

Bursaspor 1-3 Adana Demirspor

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli

Bursaspor, Adana Demirspor'a evinde mağlup: 1-3

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (Dk. 59 Recep Aydın), Burak Altıparmak, Burak Kapacak (Dk. 83 Serdar Özkan), Özer Hurmacı, Ozan İsmail Koç (Dk. 74 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman

Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Anıl Karaer (Dk. 46 Sinan Kurt), Traore (Dk. 86 Süleyman Koç), Hasan Kılıç, Mehmet Uslu (Dk. 72 Okan Alkan), Pa Dibba, Sedat Şahintürk (Dk. 65 Kosecki), Mehmet Akyüz (Dk. 86 Kerim Avcı)

Bursaspor, Adana Demirspor'a evinde mağlup: 1-3

Goller: Dk. 8 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 48 ve Dk. 69 Mehmet Akyüz, Dk. 79 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 43 Ramazan Keskin (Bursaspor)

Bursaspor, Adana Demirspor'a evinde mağlup: 1-3

Onur Çelik
Spor Editörü


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