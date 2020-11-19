Bursaspor - Adanaspor maçı canlı izleme linki |TRT SPOR izle

Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. TFF 1. Lig'de sezonun 10. haftası Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu hafta oynanacak Bursaspor - Adanaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ligin orta sıralarında yer alan iki takımda, bu maçtan galibiyet alarak kendilerini üst sıralara atmanın peşinde. Bursaspor, 9 maçta, 11 puan topladı ve 11. sırada yerini aldı. Adanaspor ise 8 maçta 12 puan topladı ve 10. sırada yerini aldı. Peki, Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BURSASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçları başlıyor. Bursaspor - Adanaspor maçı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Serkan Tokat olacak. Serkan Tokat'ın yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Hakan Karabalcık üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

BURSASPOR- ADANASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Aykut Akgün, Ali Akman, Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak, Batuhan Kör, Kerem Şen

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Ognjen Ozegovic, Isaac Donkor, Adolphe Belem, Tevfik Altındağ, Atalay Babacan, Celik Yüksel, Furkan Şeker, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, İsmaeel Rayan

BURSASPOR- ADANASPOR CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI İZLE

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan Bursaspor - Adanaspor maçı da TRT SPOR kanalından naklen izlenebilir.

Bursaspor - Adanaspor maçını canlı izlemek için linke tıklayınız.