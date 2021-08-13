Michele Morrone kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Kaç çocuğu var?A101 fırsat ürünü vatandaşı çılgına çevirdi! Sosyal medya ayağa kalktıHande Doğandemir - Yağız Can Konyalı aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı sevgili mi?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt ilçesinde vatandaşlara seslendi: Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağızFilm setinde aşk doğdu! Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'ın sevgili olduğu ortaya çıktı!Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak 2021? | KPSS puan hesaplama 2021Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Medipol Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kayseri'de pes dedirten olay! 3 yaşındaki oğlunu öldürmek için sigara ve ilaç içiren anne tahliye edildi
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'in ilk hafta mücadelesinde Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ilk maçta takımının göstereceği performansı ise merakla bekliyor. Peki Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplar haberimizde...

Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BURSASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bursaspor ile Adanaspor arasındaki mücadele 15 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bursa'da, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Orkun Aktaş ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Taşkınsoy olacak.

Bursaspor - Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
3
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT