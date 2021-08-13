TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BURSASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bursaspor ile Adanaspor arasındaki mücadele 15 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bursa'da, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Orkun Aktaş ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Taşkınsoy olacak.