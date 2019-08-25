Bursaspor Akhisarspor maçı hangi kanalda | Bursaspor Akhisarspor canlı izleme linki

İki takım Bursaspor Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig maçı ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Bursaspor Akhisarspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Bursaspor Akhisarspor canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Bursaspor Akhisarspor maçı hangi kanalda

Bursaspor Akhisarspor izle. TFF 1. Lig temsilcilerinden Akhisarspor, ikinci maçında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Akhisarsporlu taraftarlar Bursaspor Akhisarspor maçını bekliyor.

TFF 1. Lig’in tüm maçlarını BEIN Sport yayınlıyor. Bursaspor Akhisarspor maçı canlı izle mek içinde BEIN Sports üyesi olmanız gerekmektedir. Bein sport ücretsiz izle mek mümkün mü? Beinsport UEFA ve Türkiye Ligi maçlarını ücretli yayınlamaktadır. Ücretsiz olarak yalnız Beinsport Haber kanalını izleyebilirsiniz.

Bursaspor Akhisarspor canlı izleme linki

Kullanıcılar Bursaspor Akhisarspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Bursaspor Akhisarspor canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Bursaspor Akhisarspor müsabakası 25 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmayı beinsport kanalı canlı olarak yayınlanacak.

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TFF 1. Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup olan Bursaspor, 2. hafta mücadelesinde yarın sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Transfer tahtasını henüz açamayan ve genç ağırlıklı bir kadroyla sezona başlayan yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor.

Geçen sezon Süper Lig’e veda eden iki ekibin Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşma 21.45’te başlayacak. Müsabakayı Antalya bölgesi hakemlerinden Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını Orkun Aktaş, Ali Can Alp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Okur.

TFF 1. Lig’de sezona Adanaspor’u yenerek 3 puanla başlayan yeşil-siyahlı ekip, saat 21.45’te Bursaspor’la kozlarını paylaşıyor. Maçın hakemi Sarper Barış Saka.