Bursaspor - Altay: 2-1

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Bursaspor, hazırlık maçında Altay'ı 2-1 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig ekipleri Bursaspor ve Altay, Afyonkarahisar Zafer Stadyumu'nda hazırlık maçında karşılaştı. Bursaspor; Muhammed Şengezer, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Jani Atanasov, Latovlevici, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Onur Atasayar, Kubilay Kanatsızkuş ve Umut Meraş 11'i ile sahaya çıktı. Altay ise sahaya; Aydın, Erhan, Özgür, Gençer, İbrahim, Helder, Anton, Andreas, İbrahim Ali, Leandro ve Hüsamettin 11'i ile çıktı. Karşılaşmayı Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve kulüp yöneticileri de izledi.

44'üncü dakikada Altay, Andreas ile kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

45'inci dakikada penaltı atışı sonrasında kontra atağa kalkan Bursaspor, Sedat Dursun ile golü bularak 1-0 öne geçti.

İlk yarı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısına her iki takım da etkili başladı.

70'inci dakikada Altay, kontra ataktan yakaladığı pozisyonu Andreas ile gole çevirerek durumu 1-1 getirdi.

90'ıncı dakikada Bursaspor'da Ali Akman yakaladığı pozisyonu gole çevirerek skoru 2-1'e taşıdı.

Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Futbolculardan detay

- Maçtaki pozisyonlardan detay

- Taraftarlardan detay

- Genel detaylar

- Mesut Mestan maçı izlerken detay

(FOTOĞRAFLI)

DHA