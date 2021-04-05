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Bursaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Bursaspor, Altay ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bursaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Bursaspor, Altay ile mücadele etti. Karşılaşma 1-3 sona erdi. Bursaspor ve Altay karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Bursaspor sahasında Altay ile 05.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Bursaspor - Altay Maç Sonucu ne oldu?

Bursaspor, Altay Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bursaspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın

Bursaspor Altay Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

05.04.2021 19:00

Bursaspor Altay Maçının Hakemleri

Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Selahattin Altay(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 15. Aykut Akgün, 22. Taha Altıkardeş, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 77. Tuğbey Akgün

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 4. Cüneyt Köz, 6. Ramazan Keskin, 10. Özer Hurmacı, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ALTAYAltay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 4. Tolga Ünlü, 90. Cebrail Karayel, 5. Berkay Sülüngöz, 28. Murat Akça, 77. Jasmın Scuk, 29. Khaly Iyane Thıam, 89. Erhan Çelenk, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Yedekler

13. Eren Karataş, 38. İbrahim Öztürk, 25. Rıdvan Şimşek, 83. Jose Marcıo Da Costa, 67. Zeki Yıldırım, 17. Ziya Alkurt, 63. Deniz Kadah, 26. İlhan Depe, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş

Teknik Sorumlu

Osman Özköylü

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor28176542205722
2Samsunspor28159444265418
3Altay28172955305325
4Adana Demirspor28157647245223
5Altınordu28157646365210
6İstanbulspor28146849304819
7Ankara Keçiörengücü28137834204614
8Tuzlaspor2812511364141-5
9Bursaspor28124124644402
10Bandırmaspor28115123535380
11Ümraniyespor2810810333638-3
12Boluspor289514293232-3
13Balıkesirspor288812304032-10
14Adanaspor288713374131-4
15Menemenspor2861111304529-15
16Akhisarspor287417294825-19
17Ankaraspor284717224719-25
18Eskişehirspor281819196811-49

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür

03.04.0021Adana Demirspor2-0Ankara Keçiörengücü
03.04.0021Ankaraspor4-2Akhisarspor
03.04.0021Giresunspor0-0İstanbulspor
03.04.0021Tuzlaspor0-2Samsunspor
04.04.0021Boluspor1-2Adanaspor
04.04.0021Balıkesirspor2-1Bandırmaspor
04.04.0021Menemenspor1-1Ümraniyespor
04.04.0021Altınordu6-3Eskişehirspor
05.04.0021Bursaspor1-3Altay
04.04.2021Osmanlıspor FK Akhisarspor

KAYNAK:TÜRKİYE FUTBOL FEDARASYONU 

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