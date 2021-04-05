Bursaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Bursaspor, Altay ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 28. hafta maçında Bursaspor, Altay ile mücadele etti. Karşılaşma 1-3 sona erdi. Bursaspor ve Altay karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Bursaspor sahasında Altay ile 05.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Bursaspor - Altay Maç Sonucu ne oldu?
Bursaspor, Altay Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Bursaspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın
Bursaspor Altay Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
05.04.2021 19:00
Bursaspor Altay Maçının Hakemleri
Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Selahattin Altay(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)
Bursaspor İlk 11
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 15. Aykut Akgün, 22. Taha Altıkardeş, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 77. Tuğbey Akgün
Yedekler
40. Canberk Yurdakul, 4. Cüneyt Köz, 6. Ramazan Keskin, 10. Özer Hurmacı, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Altay İlk 11
35. Cihan Topaloğlu, 4. Tolga Ünlü, 90. Cebrail Karayel, 5. Berkay Sülüngöz, 28. Murat Akça, 77. Jasmın Scuk, 29. Khaly Iyane Thıam, 89. Erhan Çelenk, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao
Yedekler
13. Eren Karataş, 38. İbrahim Öztürk, 25. Rıdvan Şimşek, 83. Jose Marcıo Da Costa, 67. Zeki Yıldırım, 17. Ziya Alkurt, 63. Deniz Kadah, 26. İlhan Depe, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş
Teknik Sorumlu
Osman Özköylü
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|28
|17
|6
|5
|42
|20
|57
|22
|2
|Samsunspor
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|54
|18
|3
|Altay
|28
|17
|2
|9
|55
|30
|53
|25
|4
|Adana Demirspor
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|52
|23
|5
|Altınordu
|28
|15
|7
|6
|46
|36
|52
|10
|6
|İstanbulspor
|28
|14
|6
|8
|49
|30
|48
|19
|7
|Ankara Keçiörengücü
|28
|13
|7
|8
|34
|20
|46
|14
|8
|Tuzlaspor
|28
|12
|5
|11
|36
|41
|41
|-5
|9
|Bursaspor
|28
|12
|4
|12
|46
|44
|40
|2
|10
|Bandırmaspor
|28
|11
|5
|12
|35
|35
|38
|0
|11
|Ümraniyespor
|28
|10
|8
|10
|33
|36
|38
|-3
|12
|Boluspor
|28
|9
|5
|14
|29
|32
|32
|-3
|13
|Balıkesirspor
|28
|8
|8
|12
|30
|40
|32
|-10
|14
|Adanaspor
|28
|8
|7
|13
|37
|41
|31
|-4
|15
|Menemenspor
|28
|6
|11
|11
|30
|45
|29
|-15
|16
|Akhisarspor
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|25
|-19
|17
|Ankaraspor
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|19
|-25
|18
|Eskişehirspor
|28
|1
|8
|19
|19
|68
|11
|-49
TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür
|03.04.0021
|Adana Demirspor
|2-0
|Ankara Keçiörengücü
|03.04.0021
|Ankaraspor
|4-2
|Akhisarspor
|03.04.0021
|Giresunspor
|0-0
|İstanbulspor
|03.04.0021
|Tuzlaspor
|0-2
|Samsunspor
|04.04.0021
|Boluspor
|1-2
|Adanaspor
|04.04.0021
|Balıkesirspor
|2-1
|Bandırmaspor
|04.04.0021
|Menemenspor
|1-1
|Ümraniyespor
|04.04.0021
|Altınordu
|6-3
|Eskişehirspor
|05.04.0021
|Bursaspor
|1-3
|Altay
|04.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Akhisarspor
KAYNAK:TÜRKİYE FUTBOL FEDARASYONU