Bursaspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Bursaspor, Altay ile mücadele etti. Karşılaşma 1-3 sona erdi. Bursaspor ve Altay karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Bursaspor sahasında Altay ile 05.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Bursaspor - Altay Maç Sonucu ne oldu? Bursaspor, Altay Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bursaspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın Bursaspor Altay Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

05.04.2021 19:00

Bursaspor Altay Maçının Hakemleri

Mustafa Kürşad Filiz(hakem), Selahattin Altay(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Emin Tuğral(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 15. Aykut Akgün, 22. Taha Altıkardeş, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 77. Tuğbey Akgün

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 4. Cüneyt Köz, 6. Ramazan Keskin, 10. Özer Hurmacı, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 88. Berat Altındiş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Altay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 4. Tolga Ünlü, 90. Cebrail Karayel, 5. Berkay Sülüngöz, 28. Murat Akça, 77. Jasmın Scuk, 29. Khaly Iyane Thıam, 89. Erhan Çelenk, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao

Yedekler

13. Eren Karataş, 38. İbrahim Öztürk, 25. Rıdvan Şimşek, 83. Jose Marcıo Da Costa, 67. Zeki Yıldırım, 17. Ziya Alkurt, 63. Deniz Kadah, 26. İlhan Depe, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş

Teknik Sorumlu

Osman Özköylü

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 28 17 6 5 42 20 57 22 2 Samsunspor 28 15 9 4 44 26 54 18 3 Altay 28 17 2 9 55 30 53 25 4 Adana Demirspor 28 15 7 6 47 24 52 23 5 Altınordu 28 15 7 6 46 36 52 10 6 İstanbulspor 28 14 6 8 49 30 48 19 7 Ankara Keçiörengücü 28 13 7 8 34 20 46 14 8 Tuzlaspor 28 12 5 11 36 41 41 -5 9 Bursaspor 28 12 4 12 46 44 40 2 10 Bandırmaspor 28 11 5 12 35 35 38 0 11 Ümraniyespor 28 10 8 10 33 36 38 -3 12 Boluspor 28 9 5 14 29 32 32 -3 13 Balıkesirspor 28 8 8 12 30 40 32 -10 14 Adanaspor 28 8 7 13 37 41 31 -4 15 Menemenspor 28 6 11 11 30 45 29 -15 16 Akhisarspor 28 7 4 17 29 48 25 -19 17 Ankaraspor 28 4 7 17 22 47 19 -25 18 Eskişehirspor 28 1 8 19 19 68 11 -49

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür

03.04.0021 Adana Demirspor 2-0 Ankara Keçiörengücü 03.04.0021 Ankaraspor 4-2 Akhisarspor 03.04.0021 Giresunspor 0-0 İstanbulspor 03.04.0021 Tuzlaspor 0-2 Samsunspor 04.04.0021 Boluspor 1-2 Adanaspor 04.04.0021 Balıkesirspor 2-1 Bandırmaspor 04.04.0021 Menemenspor 1-1 Ümraniyespor 04.04.0021 Altınordu 6-3 Eskişehirspor 05.04.0021 Bursaspor 1-3 Altay 04.04.2021 Osmanlıspor FK Akhisarspor

KAYNAK:TÜRKİYE FUTBOL FEDARASYONU