Bursaspor - Altay maçının ardından

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor ile Altay, Bursa'da oynanan mücadelede sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Zor bir gece olduğunu belirten Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmek istediklerini söyledi. Oyunun genelinde 15 dakika kötü oynadıklarına işaret eden Üzülmez, "Bu süre içerisinde rakibin 2 golü vardı ki ikinci golde bariz ofsayt var. 75 dakika oyunu çevirmeye çalışan Bursaspor vardı. Bu maçlar kolay maçlar değil. Rakibin de kontra atakta etkili oyuncuları vardı, 2-0'dan sonra beraberliğe getirmek kolay değil. Oyuncularım iyi mücadele etti, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar, gayret gösterdiler. 2-2'nin ardından Recep Aydın'ın direkten dönen pozisyonu var. İkinci yarı rakip sahada oynanan, pozisyonlara giren Bursaspor vardı sahada, son paslarda biraz daha dikkatli olabilsek maçın sonu daha farkı olabilirdi" dedi.

Bardağın dolu tarafından bakmak gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "Oyuncularım gayret gösterdiler, mücadele ettiler. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Serdar Özkan'ın sakatlığı var. Geldiğimiz günden itibaren tam kadro ile saha içerisinde bulunamadık. Bu bizim şanssızlığımız. Bursaspor bu yarışın içerisinde olacak. Zaman zaman bu sıkıntılı dönemleri yaşıyoruz, herkesin destek vermesi gerekiyor. Zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz. Taraftar, şehir arkamızda olursa bu işi sonuna kadar götürmek istiyoruz" diye konuştu.

Maçın hakemlerine de serzenişte bulunan Üzülmez, "Hakemlerin niyetleri ile ilgili sıkıntı içerisinde olmadım ama özellikle ilk yarıda bizim bölgedeki yan hakemin ofsaytı görmedi, arkasından golü yedik. Onlar da hata yapabilir ama vücut diline baktığımız zaman beni şaşırttı. Adana Demirspor maçından sonra Bursaspor'a algı operasyonu olduğunu belirtmek gerekiyor, hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Camianın sorumluluğunu taşıyoruz. En azından maçın önüne geçecek pozisyonlar olmazsa güzel olur. Benim de üçüncü sarı kartım oldu" ifadelerini kullandı.

Üzülmez, Serdar Özkan'ın sakatlığına dair ise, "Ses geldiğini söyledi, yarın MR'dan sonra belli olur ama çok iç açıcı görünmüyor. Serdar'ın sakatlığı bizim adımıza üzüntü verici" dedi.

KOŞUKAVAK: BURSASPOR ARMASINI TAŞIMAKTAN GURUR DUYDUM

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise maç ile ilgili değerlendirme yapmadan önce kendisiyle ilgili olumsuz köşe yazısı yazan bir basın mensubuna tepki göstererek eleştirileri hak etmediğini ifade etti.

Bursa'da çok zor dönemlerde görev yaptığını söyleyen Koşukavak, Bursa'nın kendisi için kıymetli ve değerli olduğunu vurgulayarak, "Son 15 yılın en krizli anında takıma geldim. Kendimce 27 puanı zor şartlarda iyi aldığımı düşünüyorum. Ben Bursaspor armasını taşımaktan gurur duydum ama profesyonellikte böyle şeyler var. Bursa deplasmanının zor olduğunu ve benden kaynaklı iki taraflı oyuncular için de böyle olacağını biliyordum. Bursaspor'un bütün maçlarını analiz ettikten sonra oyunu oyna göre kurguladım. Ben 6 günde 2 maç oynadım. Takıma çok hakim olamadım. Antrenman yapamadım. Kazanabilirdik, ilk yarı itibariyle çok ciddi bir oyun vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Devre 2-0 bitseydi maçı çok rahat kazanabilirdik. 2-1'den sonra seyirci itti, benim takım bozuldu. Son bölümde her şey değişti. Bir puana razı oldum. Potada kalmam gerekiyordu. Bunu da başardığımın için mutluyum. Bursaspor'a gelecek maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA