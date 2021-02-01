Bursaspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 19. hafta maçında Bursaspor, Altınordu ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Bursaspor ve Altınordu karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Bursaspor sahasında Altınordu ile 31.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Bursaspor - Altınordu Maç Sonucu ne oldu? Bursaspor, Altınordu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bursaspor Altınordu Maçının Özeti için Tıklayın Bursaspor Altınordu Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 19:00

Bursaspor Altınordu Maçının Hakemleri

Çağdaş Altay(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Selahattin Altay(2. Yardımcı Hakem), Fevzi Erdem Akbaş(dördüncü Hakem)

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 6. Ramazan Keskin, 10. Özer Hurmacı, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 15. Aykut Akgün, 22. Taha Altıkardeş, 67. Kerem Şen, 88. Berat Altındiş, 99. Hamza Baran Arıkan

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Batuhan Kör,36.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Tuğbey Akgün 41.dk, Sarı Kart Cüneyt Köz 43.dk, Sarı Kart Burak Altıparmak 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Onur Atasayar 69.dk, Ozan İsmail Koç 74.dk, Tuğbey Akgün 59.dk, Batuhan Kör 74.dk

Oyuna Girenler

İsmail Can Çavuşluk 69.dk, Özer Hurmacı 74.dk, Ramazan Keskin 59.dk, Çağatay Yılmaz 74.dk

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 27. Emre Nefiz, 3. Ufuk Budak, 92. Rahmi Salih Kaya, 88. Yusuf Can Esendemir, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 30. Recep Aydın, 10. Ahmet Dereli, 8. Oğulcan Ülgün, 6. Muzaffer Kocaer

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 26. Furkan Metin, 20. Kahraman Demirtaş, 52. Hüsamettin Yener, 17. Burak İnce, 94. Enis Destan, 24. Furkan Çil, 21. Yiğit Emre Çeltik

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

Ahmet İlhan Özek,68.dk (f), Enis Destan,90+4.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Rahmi Salih Kaya 50.dk, Sarı Kart Yiğit Emre Çeltik 90+6.dk

Oyundan Çıkanlar

Ahmet İlhan Özek 72.dk, Recep Aydın 61.dk, Ahmet Dereli 46.dk, Muzaffer Kocaer 46.dk, Emre Nefiz 61.dk

Oyuna Girenler

Hüsamettin Yener 72.dk, Furkan Çil 61.dk, Enis Destan 46.dk, Yiğit Emre Çeltik 46.dk, Burak İnce 61.dk

TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 19 12 5 2 30 13 41 17 2 İstanbulspor 18 11 4 3 38 19 37 19 3 Samsunspor 19 10 7 2 27 18 37 9 4 Adana Demirspor 19 10 4 5 33 19 34 14 5 Tuzlaspor 19 10 3 6 29 27 33 2 6 Altay 18 10 2 6 30 17 32 13 7 Ankara Keçiörengücü 19 9 4 6 24 14 31 10 8 Altınordu 19 9 4 6 26 27 31 -1 9 Bursaspor 19 9 3 7 34 30 30 4 10 Bandırmaspor 19 8 3 8 23 20 27 3 11 Adanaspor 19 7 3 9 29 25 24 4 12 Ümraniyespor 19 5 6 8 20 29 21 -9 13 Boluspor 19 5 4 10 19 24 19 -5 14 Akhisarspor 19 5 4 10 17 25 19 -8 15 Menemenspor 19 4 7 8 20 32 19 -12 16 Balıkesirspor 19 4 4 11 16 31 16 -15 17 Ankaraspor 19 3 4 12 13 31 13 -18 18 Eskişehirspor 19 0 7 12 12 39 7 -27

TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür