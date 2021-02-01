Bursaspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçında Bursaspor, Altınordu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 19. hafta maçında Bursaspor, Altınordu ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Bursaspor ve Altınordu karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 19. hafta maçında Bursaspor sahasında Altınordu ile 31.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Bursaspor - Altınordu Maç Sonucu ne oldu?
Bursaspor, Altınordu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Bursaspor Altınordu Maçının Özeti için Tıklayın
Bursaspor Altınordu Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
31.01.2021 19:00
Bursaspor Altınordu Maçının Hakemleri
Çağdaş Altay(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Selahattin Altay(2. Yardımcı Hakem), Fevzi Erdem Akbaş(dördüncü Hakem)
Bursaspor İlk 11
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 18. Ali Akman, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 77. Tuğbey Akgün, 84. Ertuğrul Kurtuluş
Yedekler
40. Canberk Yurdakul, 6. Ramazan Keskin, 10. Özer Hurmacı, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 15. Aykut Akgün, 22. Taha Altıkardeş, 67. Kerem Şen, 88. Berat Altındiş, 99. Hamza Baran Arıkan
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
Batuhan Kör,36.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Tuğbey Akgün 41.dk, Sarı Kart Cüneyt Köz 43.dk, Sarı Kart Burak Altıparmak 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Onur Atasayar 69.dk, Ozan İsmail Koç 74.dk, Tuğbey Akgün 59.dk, Batuhan Kör 74.dk
Oyuna Girenler
İsmail Can Çavuşluk 69.dk, Özer Hurmacı 74.dk, Ramazan Keskin 59.dk, Çağatay Yılmaz 74.dk
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 27. Emre Nefiz, 3. Ufuk Budak, 92. Rahmi Salih Kaya, 88. Yusuf Can Esendemir, 90. Sinan Osmanoğlu, 9. Ahmet İlhan Özek, 30. Recep Aydın, 10. Ahmet Dereli, 8. Oğulcan Ülgün, 6. Muzaffer Kocaer
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 26. Furkan Metin, 20. Kahraman Demirtaş, 52. Hüsamettin Yener, 17. Burak İnce, 94. Enis Destan, 24. Furkan Çil, 21. Yiğit Emre Çeltik
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
Ahmet İlhan Özek,68.dk (f), Enis Destan,90+4.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Rahmi Salih Kaya 50.dk, Sarı Kart Yiğit Emre Çeltik 90+6.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet İlhan Özek 72.dk, Recep Aydın 61.dk, Ahmet Dereli 46.dk, Muzaffer Kocaer 46.dk, Emre Nefiz 61.dk
Oyuna Girenler
Hüsamettin Yener 72.dk, Furkan Çil 61.dk, Enis Destan 46.dk, Yiğit Emre Çeltik 46.dk, Burak İnce 61.dk
TFF 1. Lig 19.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|19
|12
|5
|2
|30
|13
|41
|17
|2
|İstanbulspor
|18
|11
|4
|3
|38
|19
|37
|19
|3
|Samsunspor
|19
|10
|7
|2
|27
|18
|37
|9
|4
|Adana Demirspor
|19
|10
|4
|5
|33
|19
|34
|14
|5
|Tuzlaspor
|19
|10
|3
|6
|29
|27
|33
|2
|6
|Altay
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|32
|13
|7
|Ankara Keçiörengücü
|19
|9
|4
|6
|24
|14
|31
|10
|8
|Altınordu
|19
|9
|4
|6
|26
|27
|31
|-1
|9
|Bursaspor
|19
|9
|3
|7
|34
|30
|30
|4
|10
|Bandırmaspor
|19
|8
|3
|8
|23
|20
|27
|3
|11
|Adanaspor
|19
|7
|3
|9
|29
|25
|24
|4
|12
|Ümraniyespor
|19
|5
|6
|8
|20
|29
|21
|-9
|13
|Boluspor
|19
|5
|4
|10
|19
|24
|19
|-5
|14
|Akhisarspor
|19
|5
|4
|10
|17
|25
|19
|-8
|15
|Menemenspor
|19
|4
|7
|8
|20
|32
|19
|-12
|16
|Balıkesirspor
|19
|4
|4
|11
|16
|31
|16
|-15
|17
|Ankaraspor
|19
|3
|4
|12
|13
|31
|13
|-18
|18
|Eskişehirspor
|19
|0
|7
|12
|12
|39
|7
|-27
TFF 1. Lig 19.Hafta Fikstür
|29.01.2021
|Akhisarspor
|1-0
|Bandırmaspor
|30.01.2021
|Ankaraspor
|1-0
|Ankara Keçiörengücü
|30.01.2021
|Adanaspor
|5-2
|Eskişehirspor
|30.01.2021
|Balıkesirspor
|0-2
|Tuzlaspor
|31.01.2021
|Ümraniyespor
|2-2
|Samsunspor
|31.01.2021
|Boluspor
|1-2
|Adana Demirspor
|31.01.2021
|Bursaspor
|1-2
|Altınordu
|31.01.2021
|Osmanlıspor FK
|Ankara Keçiörengücü
|31.01.2021
|Menemenspor
|0-4
|Giresunspor
|01.02.2021
|Altay
|İstanbulspor