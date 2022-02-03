Bursaspor– Altınordu maçı canlı izle | Bursaspor– Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Bursaspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Bursaspor– Altınordu maçı canlı izle | Bursaspor– Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bursaspor ile Altınordu arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Bursaspor– Altınordu maçı canlı izle | Bursaspor– Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
BURSASPOR– ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Bursaspor ile Altınordu arasında oynanan maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Bitci Timsah Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetiyor. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Mert Bulut yapıyor.
BURSASPOR– ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE
BURSASPOR– ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Bursaspor ile Altınordu arasında oynanan maç, BeIN Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor.
Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
BURSASPOR– ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BURSASPOR– ALTINORDU MAÇI İLK 11
BURSASPOR İLK 11
35. ERHAN ERENTÜRK
3. ONUR ATASAYAR
7. NAMIK ALASKAROV
14. HASAN AYAROĞLU
23. FURKAN EMRE ÜNVER
29. MERT YILMAZ
30. MEHMET ERDEM UĞURLU
33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR
36. BURAK ALTIPARMAK
77. TUĞBEY AKGÜN
80. İSMAİL YÜKSEK
ALTINORDU İLK 11
1. ALİ EMRE YANAR
18. RIDVAN KOÇAK
11. ALİ DERE
23. YUSUF YALÇIN ARSLAN
4. KUBİLAY AKTAŞ
2. VOLKAN FINDIKLI
9. AHMET İLHAN ÖZEK
80. SAMİ SATILMIŞ
52. HÜSAMETTİN YENER
25. KÜRŞAD SÜRMELİ
77. FEYTTULLAH GÜRLÜK