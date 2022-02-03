Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bursaspor ile Altınordu arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Bursaspor– Altınordu maçı canlı izle | Bursaspor– Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BURSASPOR– ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Bursaspor ile Altınordu arasında oynanan maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Bitci Timsah Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetiyor. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Mert Bulut yapıyor.

BURSASPOR– ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

BURSASPOR– ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bursaspor ile Altınordu arasında oynanan maç, BeIN Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor.

Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR– ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BURSASPOR– ALTINORDU MAÇI İLK 11

BURSASPOR İLK 11

35. ERHAN ERENTÜRK

3. ONUR ATASAYAR

7. NAMIK ALASKAROV

14. HASAN AYAROĞLU

23. FURKAN EMRE ÜNVER

29. MERT YILMAZ

30. MEHMET ERDEM UĞURLU

33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR

36. BURAK ALTIPARMAK

77. TUĞBEY AKGÜN

80. İSMAİL YÜKSEK

ALTINORDU İLK 11

1. ALİ EMRE YANAR

18. RIDVAN KOÇAK

11. ALİ DERE

23. YUSUF YALÇIN ARSLAN

4. KUBİLAY AKTAŞ

2. VOLKAN FINDIKLI

9. AHMET İLHAN ÖZEK

80. SAMİ SATILMIŞ

52. HÜSAMETTİN YENER

25. KÜRŞAD SÜRMELİ

77. FEYTTULLAH GÜRLÜK