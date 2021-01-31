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Bursaspor - Altınordu maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında Bursaspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Peki, Bursaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Bursaspor - Altınordu maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Bursaspor ile Altınordu arasında oynanacak zorlu mücadelenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bursaspor, ligde 18 maçta topladığı 30 puan ile 8. sırada yer alıyor. Altınordu ise 18 maçta 29 puan toplayabildi ve ligin 9. sırasında bulundu. Peki, Bursaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BURSASPOR-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Altınordu mücadelesi, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Selahattin Altay üstlenecek. Zorlu müsabaka, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

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HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları sezon başından itibaren TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Bursaspor - Altınordu maçı da, beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor'dan saat 19.00'da izlenebilir.

Onur Çelik
Spor Editörü
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