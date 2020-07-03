Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de sezonun 32.hafta maçında Bursaspor - Altınordu'yu konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Bursaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

BURSASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bursaspor - Altınordu maçı 4 Temmuz 20:00'da başlayacak. Karşılaşma, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Koray Gençerler'in yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Altınordu maçı 4 Temmuz saat 20:00'da beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Diarra, Özer Hurmacı, Shehu, Aykut Akgün, Serdar Özkan, Burak Altıparmak, Tayfur Bingöl, Kubilay Kanatsızkuş

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Onur Taha Takır, Sinan Osmanoğlu, Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Okan Derici, Hüsamettin Yener, Batuhan Kırdaroğlu, Kemal Rüzgar