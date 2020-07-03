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Bursaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak olan maçta Bursaspor evinde Altınordu'ya konuk olacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler Bursaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

Bursaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de sezonun 32.hafta maçında BursasporAltınordu'yu konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Bursaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

Bursaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BURSASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 

Bursaspor - Altınordu maçı 4 Temmuz 20:00'da başlayacak. Karşılaşma, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Koray Gençerler'in yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Altınordu maçı 4 Temmuz saat 20:00'da  beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Bursaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Diarra, Özer Hurmacı, Shehu, Aykut Akgün, Serdar Özkan, Burak Altıparmak, Tayfur Bingöl, Kubilay Kanatsızkuş

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Onur Taha Takır, Sinan Osmanoğlu, Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Okan Derici, Hüsamettin Yener, Batuhan Kırdaroğlu, Kemal Rüzgar

Bursaspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?



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