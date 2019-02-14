Bursaspor altyapısından Sevgililer Günü koreografisi





BURSA (AA) - Bursaspor'un altyapı futbolcuları, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kalp şeklinde koreografi yaptı.

Kulübün Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce bir araya gelen oyuncular, Sevgililer Günü dolayısıyla sahanın ortasında toplandı.

Kalp şeklinde dizilen futbolcular, bu koreografiyi Bursaspor taraftarına ve sevdiklerine hediye etti.

Havadan görüntülenen koreografi, ilgi çekti.

Kaynak: AA