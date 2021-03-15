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Bursaspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 26. hafta maçında Bursaspor, Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bursaspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 26. hafta maçında Bursaspor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-1 sona erdi. Bursaspor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 26. hafta maçında Bursaspor sahasında Ankaraspor ile 14.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Bursaspor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu?

Bursaspor, Ankaraspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bursaspor Ankaraspor Maçının Özeti için Tıklayın

Bursaspor Ankaraspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

14.03.2021 19:00

Bursaspor Ankaraspor Maçının Hakemleri

Alper Çetin(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Ata Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Necati Selçuk Şahin(dördüncü Hakem)

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

40. Canberk Yurdakul, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 22. Taha Altıkardeş, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 88. Berat Altındiş

Yedekler

28. Deniz Aydın, 6. Ramazan Keskin, 9. Hasan Basri Ünal, 11. Çağatay Yılmaz, 15. Aykut Akgün, 23. Furkan Emre Ünver, 66. Şamilcan Bahçeli, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 99. Hamza Baran Arıkan

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Burak Kapacak,39.dk (f), Ramazan Keskin,51.dk (f), Cüneyt Köz,77.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Onur Atasayar 41.dk, Sarı Kart Emirhan Aydoğan 88.dk, Sarı Kart Burak Kapacak 71.dk

Oyundan Çıkanlar

Onur Atasayar 80.dk, Ozan İsmail Koç 37.dk, Berat Altındiş 37.dk, Batuhan Kör 78.dk

Oyuna Girenler

Kerem Şen 80.dk, Ramazan Keskin 37.dk, Aykut Akgün 37.dk, Furkan Emre Ünver 78.dk

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 66. Levent Gülen, 45. Alec Takunda Mudımu, 11. Mahmut Akan, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 18. Jovan Blagojevıc, 61. Barış Zeren, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 17. Erdem Çetinkaya, 55. Ercan Yazıcı, 9. Basıt Abdulrahman Umar

Yedekler

34. Berk Balaban, 80. Azad Toptik, 89. Darko Bodul, 70. Engin Bekdemir, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

Mehmet Burak Tarlabölen,33.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Erdem Çetinkaya 75.dk

Oyundan Çıkanlar

Mahmut Akan 37.dk, Mehmet Burak Tarlabölen 58.dk, Basıt Abdulrahman Umar 74.dk, Alec Takunda Mudımu 58.dk

Oyuna Girenler

Engin Bekdemir 37.dk, Gökhan Akkan 58.dk, Mustafa Batuhan Altıntaş 74.dk, Darko Bodul 58.dk

TFF 1. Lig 26.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor26165540205320
2Samsunspor25148342245018
3Adana Demirspor26146644234821
4Altay26152949294720
5İstanbulspor26145748284720
6Altınordu2513663832456
7Ankara Keçiörengücü26127732174315
8Tuzlaspor261259343641-2
9Bursaspor26114114241371
10Ümraniyespor261079313337-2
11Bandırmaspor26105113131350
12Boluspor268513262929-3
13Adanaspor267712353728-2
14Menemenspor2661010294128-12
15Balıkesirspor266812263826-12
16Akhisarspor267415264225-16
17Ankaraspor263716174316-26
18Eskişehirspor261718156110-46

TFF 1. Lig 26.Hafta Fikstür

12.03.2021Giresunspor0-1Bandırmaspor
13.03.2021Boluspor0-1Akhisarspor
13.03.2021Ankara Keçiörengücü1-0Eskişehirspor
13.03.2021Adana Demirspor2-0İstanbulspor
14.03.2021Menemenspor0-0Adanaspor
14.03.2021Tuzlaspor0-1Ümraniyespor
14.03.2021Bursaspor3-1Osmanlıspor FK
14.03.2021Balıkesirspor0-3Altay
15.03.2021Altınordu Samsunspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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