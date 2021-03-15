Bursaspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 26. hafta maçında Bursaspor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-1 sona erdi. Bursaspor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 26. hafta maçında Bursaspor sahasında Ankaraspor ile 14.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Bursaspor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu? Bursaspor, Ankaraspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bursaspor Ankaraspor Maçının Özeti için Tıklayın Bursaspor Ankaraspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

14.03.2021 19:00

Bursaspor Ankaraspor Maçının Hakemleri

Alper Çetin(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Ata Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Necati Selçuk Şahin(dördüncü Hakem)

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

40. Canberk Yurdakul, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 22. Taha Altıkardeş, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 88. Berat Altındiş

Yedekler

28. Deniz Aydın, 6. Ramazan Keskin, 9. Hasan Basri Ünal, 11. Çağatay Yılmaz, 15. Aykut Akgün, 23. Furkan Emre Ünver, 66. Şamilcan Bahçeli, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 99. Hamza Baran Arıkan

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Burak Kapacak,39.dk (f), Ramazan Keskin,51.dk (f), Cüneyt Köz,77.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Onur Atasayar 41.dk, Sarı Kart Emirhan Aydoğan 88.dk, Sarı Kart Burak Kapacak 71.dk

Oyundan Çıkanlar

Onur Atasayar 80.dk, Ozan İsmail Koç 37.dk, Berat Altındiş 37.dk, Batuhan Kör 78.dk

Oyuna Girenler

Kerem Şen 80.dk, Ramazan Keskin 37.dk, Aykut Akgün 37.dk, Furkan Emre Ünver 78.dk

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 66. Levent Gülen, 45. Alec Takunda Mudımu, 11. Mahmut Akan, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 18. Jovan Blagojevıc, 61. Barış Zeren, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 17. Erdem Çetinkaya, 55. Ercan Yazıcı, 9. Basıt Abdulrahman Umar

Yedekler

34. Berk Balaban, 80. Azad Toptik, 89. Darko Bodul, 70. Engin Bekdemir, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

Mehmet Burak Tarlabölen,33.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Erdem Çetinkaya 75.dk

Oyundan Çıkanlar

Mahmut Akan 37.dk, Mehmet Burak Tarlabölen 58.dk, Basıt Abdulrahman Umar 74.dk, Alec Takunda Mudımu 58.dk

Oyuna Girenler

Engin Bekdemir 37.dk, Gökhan Akkan 58.dk, Mustafa Batuhan Altıntaş 74.dk, Darko Bodul 58.dk

TFF 1. Lig 26.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 26 16 5 5 40 20 53 20 2 Samsunspor 25 14 8 3 42 24 50 18 3 Adana Demirspor 26 14 6 6 44 23 48 21 4 Altay 26 15 2 9 49 29 47 20 5 İstanbulspor 26 14 5 7 48 28 47 20 6 Altınordu 25 13 6 6 38 32 45 6 7 Ankara Keçiörengücü 26 12 7 7 32 17 43 15 8 Tuzlaspor 26 12 5 9 34 36 41 -2 9 Bursaspor 26 11 4 11 42 41 37 1 10 Ümraniyespor 26 10 7 9 31 33 37 -2 11 Bandırmaspor 26 10 5 11 31 31 35 0 12 Boluspor 26 8 5 13 26 29 29 -3 13 Adanaspor 26 7 7 12 35 37 28 -2 14 Menemenspor 26 6 10 10 29 41 28 -12 15 Balıkesirspor 26 6 8 12 26 38 26 -12 16 Akhisarspor 26 7 4 15 26 42 25 -16 17 Ankaraspor 26 3 7 16 17 43 16 -26 18 Eskişehirspor 26 1 7 18 15 61 10 -46

TFF 1. Lig 26.Hafta Fikstür