Bursaspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 26. hafta maçında Bursaspor, Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 26. hafta maçında Bursaspor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-1 sona erdi. Bursaspor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 26. hafta maçında Bursaspor sahasında Ankaraspor ile 14.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Bursaspor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu?
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Bursaspor Ankaraspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa
MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
14.03.2021 19:00
Bursaspor Ankaraspor Maçının Hakemleri
Alper Çetin(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Ata Yıldırım(2. Yardımcı Hakem), Necati Selçuk Şahin(dördüncü Hakem)
Bursaspor İlk 11
40. Canberk Yurdakul, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 8. Ozan İsmail Koç, 22. Taha Altıkardeş, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör, 88. Berat Altındiş
Yedekler
28. Deniz Aydın, 6. Ramazan Keskin, 9. Hasan Basri Ünal, 11. Çağatay Yılmaz, 15. Aykut Akgün, 23. Furkan Emre Ünver, 66. Şamilcan Bahçeli, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 99. Hamza Baran Arıkan
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
Burak Kapacak,39.dk (f), Ramazan Keskin,51.dk (f), Cüneyt Köz,77.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Onur Atasayar 41.dk, Sarı Kart Emirhan Aydoğan 88.dk, Sarı Kart Burak Kapacak 71.dk
Oyundan Çıkanlar
Onur Atasayar 80.dk, Ozan İsmail Koç 37.dk, Berat Altındiş 37.dk, Batuhan Kör 78.dk
Oyuna Girenler
Kerem Şen 80.dk, Ramazan Keskin 37.dk, Aykut Akgün 37.dk, Furkan Emre Ünver 78.dk
Ankaraspor İlk 11
30. Tomas Mejıas Osorıo, 66. Levent Gülen, 45. Alec Takunda Mudımu, 11. Mahmut Akan, 36. Mehmet Burak Tarlabölen, 18. Jovan Blagojevıc, 61. Barış Zeren, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 17. Erdem Çetinkaya, 55. Ercan Yazıcı, 9. Basıt Abdulrahman Umar
Yedekler
34. Berk Balaban, 80. Azad Toptik, 89. Darko Bodul, 70. Engin Bekdemir, 25. Fatih Kızılkaya, 4. Gökhan Akkan, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 22. Mustafa Batuhan Altıntaş
Teknik Sorumlu
Ümit Özat
Goller
Mehmet Burak Tarlabölen,33.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Erdem Çetinkaya 75.dk
Oyundan Çıkanlar
Mahmut Akan 37.dk, Mehmet Burak Tarlabölen 58.dk, Basıt Abdulrahman Umar 74.dk, Alec Takunda Mudımu 58.dk
Oyuna Girenler
Engin Bekdemir 37.dk, Gökhan Akkan 58.dk, Mustafa Batuhan Altıntaş 74.dk, Darko Bodul 58.dk
TFF 1. Lig 26.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|26
|16
|5
|5
|40
|20
|53
|20
|2
|Samsunspor
|25
|14
|8
|3
|42
|24
|50
|18
|3
|Adana Demirspor
|26
|14
|6
|6
|44
|23
|48
|21
|4
|Altay
|26
|15
|2
|9
|49
|29
|47
|20
|5
|İstanbulspor
|26
|14
|5
|7
|48
|28
|47
|20
|6
|Altınordu
|25
|13
|6
|6
|38
|32
|45
|6
|7
|Ankara Keçiörengücü
|26
|12
|7
|7
|32
|17
|43
|15
|8
|Tuzlaspor
|26
|12
|5
|9
|34
|36
|41
|-2
|9
|Bursaspor
|26
|11
|4
|11
|42
|41
|37
|1
|10
|Ümraniyespor
|26
|10
|7
|9
|31
|33
|37
|-2
|11
|Bandırmaspor
|26
|10
|5
|11
|31
|31
|35
|0
|12
|Boluspor
|26
|8
|5
|13
|26
|29
|29
|-3
|13
|Adanaspor
|26
|7
|7
|12
|35
|37
|28
|-2
|14
|Menemenspor
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|28
|-12
|15
|Balıkesirspor
|26
|6
|8
|12
|26
|38
|26
|-12
|16
|Akhisarspor
|26
|7
|4
|15
|26
|42
|25
|-16
|17
|Ankaraspor
|26
|3
|7
|16
|17
|43
|16
|-26
|18
|Eskişehirspor
|26
|1
|7
|18
|15
|61
|10
|-46
TFF 1. Lig 26.Hafta Fikstür
|12.03.2021
|Giresunspor
|0-1
|Bandırmaspor
|13.03.2021
|Boluspor
|0-1
|Akhisarspor
|13.03.2021
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Eskişehirspor
|13.03.2021
|Adana Demirspor
|2-0
|İstanbulspor
|14.03.2021
|Menemenspor
|0-0
|Adanaspor
|14.03.2021
|Tuzlaspor
|0-1
|Ümraniyespor
|14.03.2021
|Bursaspor
|3-1
|Osmanlıspor FK
|14.03.2021
|Balıkesirspor
|0-3
|Altay
|15.03.2021
|Altınordu
|Samsunspor