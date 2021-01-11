Bursaspor Antalyaspor CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası, tüm heyecanıyla geri dönüyor. Son 16 turu maçlarının oynanacağı haftada birbirinden keyifli ve bol gollü geçmesi beklenen 8 karşılaşma bulunuyor. Son 16 turunun perdesi ise Bursaspor-Antalyaspor maçıyla açılacak. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son bilgileri haberimizde verdik.

Bursaspor, kupada son olarak Göztepe'yi 5-4 elemişti. Antalyaspor ise Boluspor'a karşı 1-0'lık galibiyetle son 16 turunun kapısını açmıştı. Peki, Bursaspor-Antalyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BURSASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Bursaspor-Antalyaspor maçı 12 Ocak Salı günü saat 15.45'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Yasin Kol'un yönetiminde geçecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Utku Tunavelioğlu üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Bursaspor-Antalyaspor maçını da A Spor ekranlarından yayınlayacak.