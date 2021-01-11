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Bursaspor-Antalyaspor Türkiye Kupası | CANLI İZLE LİNKİ A SPOR CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Peki, Bursaspor-Antalyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Bursaspor-Antalyaspor Türkiye Kupası | CANLI İZLE LİNKİ A SPOR CANLI YAYIN

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası, tüm heyecanıyla geri dönüyor. Son 16 turu maçlarının oynanacağı haftada birbirinden keyifli ve bol gollü geçmesi beklenen 8 karşılaşma bulunuyor. Son 16 turunun perdesi ise Bursaspor-Antalyaspor maçıyla açılacak. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son bilgileri haberimizde verdik. 

Bursaspor, kupada son olarak Göztepe'yi 5-4 elemişti. Antalyaspor ise Boluspor'a karşı 1-0'lık galibiyetle son 16 turunun kapısını açmıştı. Peki, Bursaspor-Antalyaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BURSASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Bursaspor-Antalyaspor maçı 12 Ocak Salı günü saat 15.45'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Yasin Kol'un yönetiminde geçecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Utku Tunavelioğlu üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası maçlarının yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Bursaspor-Antalyaspor maçını da A Spor ekranlarından yayınlayacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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