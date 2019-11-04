Bursaspor Balıkesir maçı hangi kanalda | Bursaspor Balıkesir maçı canlı izleme linki

İki takım Bursaspor Balıkesir karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 10. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Bursaspor Balıkesir maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Bursaspor Balıkesir maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Bursaspor Balıkesir maçı hangi kanalda

Bursaspor - Balıkesirspor, Spor Toto 1. Lig maçı 04 11 2019 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00

Bein Sports Max 1 Digiturk 81, Kablo TV 236, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Bursaspor Balıkesir maçı canlı izleme linki

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Bursaspor ile Balıkesirspor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Spor Toto 1. Lig Maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, Bursa'da oynanacak.