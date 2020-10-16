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Bursaspor Balıkesirspor maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

Bursaspor Balıkesirspor maçı CANLI İZLE

TFF 1. Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri, seyirciler futbola doyacak. Pazar günü oynanacak maçlardan birisi Bursaspor - Balıkesirspor arasında oynanacak. Ev sahibi Bursaspor, bu sezon ligde 4 maç boyunca 4 puan toplayarak 12. sırada yer aldı. Balıkesirspor ise 4. haftanın sonunda 6 puana ulaşmıştı. Balıkesir ekibi, 6 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki, Bursaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

BURSASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan Bursaspor - Balıkesirspor mücadelesi 18 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Ogün Kamacı üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Bursaspor - Balıkesirspor mücadelesi de Pazar saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. 

CANLI İZLE

Bursaspor - Balıkesirspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü


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