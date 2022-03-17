Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Bursaspor ile Balıkesirspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Bursaspor – Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BURSASPOR – BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor – Balıkesirspor maçı 20 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Bursa'da, Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BURSASPOR – BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor – Balıkesirspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR – BALIKESİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bursaspor – Balıkesirspor maçını hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Gündüz'ün yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Baskın Kara görev alacak.