TFF 1. Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri, seyirciler futbola doyacak. Pazar günü oynanacak maçlardan birisi Bursaspor - Balıkesirspor arasında oynanacak. Ev sahibi Bursaspor, bu sezon ligde 4 maç boyunca 4 puan toplayarak 12. sırada yer aldı. Balıkesirspor ise 4. haftanın sonunda 6 puana ulaşmıştı. Balıkesir ekibi, 6 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki, Bursaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

BURSASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan Bursaspor - Balıkesirspor mücadelesi 18 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Ogün Kamacı üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Bursaspor - Balıkesirspor mücadelesi de Pazar saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

1. LİG'DE EN ÇOK GOL BURSASPOR MAÇLARINDA OLUYOR

4 haftası geride kalan TFF 1.Lig'de en çok gol sesi Bursaspor'un maçlarından geldi. Yeşil beyazlılar, rakip ağları 7 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü.

TFF 1.Lig ekibi Bursaspor, gol yollarında sıkıntı yaşamazken, kalesini de gole kapatamıyor. Nitekim yeşil beyazlı ekibin maçlarında atılan goller şu ânda ligin de en gollü geçen maçları arasında zirvede yer alıyor. Bursaspor, ligin en fazla gol atan (7) 3'üncü takımıyken, en çok gol yiyen de (8) ikinci inci takımı. Yeşil beyazlıların oynadığı 4 maçta toplam 15 kez fileler havalandı. Bu rakama en çok yaklaşan takımlar ise Menemenspor ve Tuzlaspor (14) oldu. Ligin en az gol atan ve yiyen takımı ise kuşkusuz Adanaspor Turuncu beyazlılar, 4 maçta sadece 1 gol atarken, kalesinde gol görmedi.

BURSASPOR'UN MAÇLARI

Bursaspor-Adana Demirspor: 1-3

Altınordu-Bursaspor: 0-2

Bursaspor-Giresunspor: 1-2

Tuzlaspor-Bursaspor: 3-3