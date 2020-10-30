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Bursaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor. Cumartesi gününün maçlarında Bursaspor - Boluspor arasında oynanacak. Peki, Bursaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Bursaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçlarının oynanacağı haftada Cumartesi günü maçlarında Bursaspor ve Boluspor sahne alacak. Mücadele hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Boluspor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor. Boluspor, 3 puanla 17. sırada yer alıyor. Bursaspor ise 7 maçta topladığı 7 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Bursaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Bursaspor - Boluspor karşı karşıya geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Sarper Barış Saka olacak. Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını ise Hasan Hüseyin Tetik ve Ali Tuna üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Bursaspor - Boluspor maçı da 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

BURSASPOR, EVİNDE BOLUSPOR'A KAYBETMİYOR

Bursaspor'un bu hafta konuk edeceği Boluspor, rakibi en son Bursa'da 28 sene önce devirdi. İki takım arasında oynanan maçlarda beraberlikler ön plana çıktı.

TFF 1.Lig'in 8'inci haftasında Bursaspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. İki takımın rekabetine bakıldığında beraberlikler ön plana çıkıyor. Tüm kulvarlarda toplam 55 kez karşılaşan taraflardan Bursaspor 19, Boluspor 14 kez kazandı. 22 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil beyazlı takım evinde oynadığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. Bursaspor oynanan 29 maçta rakibine sadece 2 kez yenilirken, 15 maçı kazandı, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Boluspor, Bursaspor'u evinde en son 1982 yılında bugünkü adıyla Süper Lig'de 2-1 mağlup etti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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