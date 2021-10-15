TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkacak TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter dökecek. Bu kapsamda Bursaspor ile Boluspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internette Bursaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BURSASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor - Boluspor maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Bursa'da, Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BURSASPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Boluspor maçı TRT Spor ve Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Baran Eraslan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Süleyman Bahadır görev alacak.