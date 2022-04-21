Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Bursaspor ile Altaş Denizlispor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda maçı izlemek isteyenler için Bursaspor - Denizlispor maçı canlı izle | Bursaspor - Denizlispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BURSASPOR – ALTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Bursaspor - Altaş Denizlispor maçı 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Bitci Timsah Park Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Cemil Tunç ve Erkan Akbulut yapıyor.

BURSASPOR – ALTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE

BURSASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Bursaspor - Altaş Denizlispor maçı TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ