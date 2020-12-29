Bursaspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Bursaspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Bursaspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Bursaspor sahasında Eskişehirspor ile 28.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Bursaspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bursaspor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın Bursaspor Eskişehirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.12.2020 19:00

Bursaspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Mert Güzenge(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Özbulut(dördüncü Hakem)

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 24. Kerem Kök, 67. Kerem Şen, 77. Tuğbey Akgün, 88. Berat Altındiş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

45. Melih Ağa, 22. Bilal Ceylan, 44. Mevlüt Çelik, 7. Bedirhan Altunbaş, 27. Furkan Balaban, 21. Erdal Akdarı, 41. Mehmet Özcan, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 70. Hamed Abodun Sholaja

Yedekler

33. Ebrar Yiğit Aydın, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 15. Alperen Kocabaş, 26. Buğra Çağlıyan, 10. Talha Erdoğan, 24. Arda Okumuş, 80. Bedirhan Akçay, 14. Onurhan Uyanık, 90. Onur Arı, 20. Tolga Yakut

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 16 9 5 2 22 13 32 9 2 Tuzlaspor 15 9 3 3 27 20 30 7 3 Samsunspor 16 8 6 2 22 15 30 7 4 Altay 15 9 2 4 29 14 29 15 5 Adana Demirspor 15 8 4 3 26 13 28 13 6 Ankara Keçiörengücü 16 8 4 4 22 12 28 10 7 Altınordu 16 8 3 5 22 22 27 0 8 İstanbulspor 14 7 4 3 24 15 25 9 9 Bursaspor 16 7 3 6 30 27 24 3 10 Bandırmaspor 16 6 3 7 20 19 21 1 11 Menemenspor 16 4 7 5 19 22 19 -3 12 Ümraniyespor 16 4 5 7 16 25 17 -9 13 Balıkesirspor 15 4 3 8 16 23 15 -7 14 Boluspor 15 3 4 8 13 18 13 -5 15 Akhisarspor 15 3 4 8 12 22 13 -10 16 Adanaspor 13 3 3 7 17 20 12 -3 17 Ankaraspor 15 2 3 10 9 24 9 -15 18 Eskişehirspor 16 0 6 10 10 32 6 -22

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür