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Bursaspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Bursaspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bursaspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Bursaspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Bursaspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Bursaspor sahasında Eskişehirspor ile 28.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Bursaspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Bursaspor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Bursaspor Eskişehirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.12.2020 19:00

Bursaspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Mert Güzenge(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Özbulut(dördüncü Hakem)

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 24. Kerem Kök, 67. Kerem Şen, 77. Tuğbey Akgün, 88. Berat Altındiş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

45. Melih Ağa, 22. Bilal Ceylan, 44. Mevlüt Çelik, 7. Bedirhan Altunbaş, 27. Furkan Balaban, 21. Erdal Akdarı, 41. Mehmet Özcan, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 70. Hamed Abodun Sholaja

Yedekler

33. Ebrar Yiğit Aydın, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 15. Alperen Kocabaş, 26. Buğra Çağlıyan, 10. Talha Erdoğan, 24. Arda Okumuş, 80. Bedirhan Akçay, 14. Onurhan Uyanık, 90. Onur Arı, 20. Tolga Yakut

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor169522213329
2Tuzlaspor159332720307
3Samsunspor168622215307
4Altay1592429142915
5Adana Demirspor1584326132813
6Ankara Keçiörengücü1684422122810
7Altınordu168352222270
8İstanbulspor147432415259
9Bursaspor167363027243
10Bandırmaspor166372019211
11Menemenspor16475192219-3
12Ümraniyespor16457162517-9
13Balıkesirspor15438162315-7
14Boluspor15348131813-5
15Akhisarspor15348122213-10
16Adanaspor13337172012-3
17Ankaraspor1523109249-15
18Eskişehirspor16061010326-22

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür

25.12.2020Altay3-1Ümraniyespor
26.12.2020Tuzlaspor4-1Altınordu
26.12.2020Balıkesirspor0-1Adana Demirspor
26.12.2020Boluspor0-2İstanbulspor
27.12.2020Menemenspor0-0Ankara Keçiörengücü
27.12.2020Akhisarspor0-1Giresunspor
27.12.2020Osmanlıspor FK Samsunspor
27.12.2020Adanaspor1-2Bandırmaspor
27.12.2020Ankaraspor1-2Samsunspor
28.12.2020Bursaspor2-1Eskişehirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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