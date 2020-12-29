Bursaspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Bursaspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 16. hafta maçında Bursaspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Bursaspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Bursaspor sahasında Eskişehirspor ile 28.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Bursaspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Bursaspor Eskişehirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.12.2020 19:00
Bursaspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri
Mert Güzenge(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Özbulut(dördüncü Hakem)
Bursaspor İlk 11
1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 10. Özer Hurmacı, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 61. Batuhan Kör
Yedekler
40. Canberk Yurdakul, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 15. Aykut Akgün, 17. Recep Aydın, 24. Kerem Kök, 67. Kerem Şen, 77. Tuğbey Akgün, 88. Berat Altındiş
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Eskişehirspor İlk 11
45. Melih Ağa, 22. Bilal Ceylan, 44. Mevlüt Çelik, 7. Bedirhan Altunbaş, 27. Furkan Balaban, 21. Erdal Akdarı, 41. Mehmet Özcan, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 70. Hamed Abodun Sholaja
Yedekler
33. Ebrar Yiğit Aydın, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 15. Alperen Kocabaş, 26. Buğra Çağlıyan, 10. Talha Erdoğan, 24. Arda Okumuş, 80. Bedirhan Akçay, 14. Onurhan Uyanık, 90. Onur Arı, 20. Tolga Yakut
Teknik Sorumlu
Fahrettin Sayhan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|16
|9
|5
|2
|22
|13
|32
|9
|2
|Tuzlaspor
|15
|9
|3
|3
|27
|20
|30
|7
|3
|Samsunspor
|16
|8
|6
|2
|22
|15
|30
|7
|4
|Altay
|15
|9
|2
|4
|29
|14
|29
|15
|5
|Adana Demirspor
|15
|8
|4
|3
|26
|13
|28
|13
|6
|Ankara Keçiörengücü
|16
|8
|4
|4
|22
|12
|28
|10
|7
|Altınordu
|16
|8
|3
|5
|22
|22
|27
|0
|8
|İstanbulspor
|14
|7
|4
|3
|24
|15
|25
|9
|9
|Bursaspor
|16
|7
|3
|6
|30
|27
|24
|3
|10
|Bandırmaspor
|16
|6
|3
|7
|20
|19
|21
|1
|11
|Menemenspor
|16
|4
|7
|5
|19
|22
|19
|-3
|12
|Ümraniyespor
|16
|4
|5
|7
|16
|25
|17
|-9
|13
|Balıkesirspor
|15
|4
|3
|8
|16
|23
|15
|-7
|14
|Boluspor
|15
|3
|4
|8
|13
|18
|13
|-5
|15
|Akhisarspor
|15
|3
|4
|8
|12
|22
|13
|-10
|16
|Adanaspor
|13
|3
|3
|7
|17
|20
|12
|-3
|17
|Ankaraspor
|15
|2
|3
|10
|9
|24
|9
|-15
|18
|Eskişehirspor
|16
|0
|6
|10
|10
|32
|6
|-22
TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür
|25.12.2020
|Altay
|3-1
|Ümraniyespor
|26.12.2020
|Tuzlaspor
|4-1
|Altınordu
|26.12.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Adana Demirspor
|26.12.2020
|Boluspor
|0-2
|İstanbulspor
|27.12.2020
|Menemenspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|27.12.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Giresunspor
|27.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Samsunspor
|27.12.2020
|Adanaspor
|1-2
|Bandırmaspor
|27.12.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Samsunspor
|28.12.2020
|Bursaspor
|2-1
|Eskişehirspor