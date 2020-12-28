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Bursaspor-Eskişehirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'in 16. haftasında haftanın son maçı Bursaspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak. Peki, Bursaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Bursaspor-Eskişehirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 16. haftanın son maçı Bursaspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak. Bu sezon maddi zorluklarla birlikte ligde hiç galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor, son haftalarda gençleriyle birlikte formda olan Bursaspor'a konuk olacak. Bu ligde Bursaspor toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Eskişehirspor deplasmanda 7 maçtır kazanamıyor, toplamda 15 maçtır kazanamıyor. Bursaspor, ligde 15 maçta topladığı 21 puanla 9. sırada yer alıyor. Eskişehirspor ise 15 maçta topladığı 3 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Peki, Bursaspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Eskişehirspor maçı haftanın kapanışını yapacak. Karşılaşma 28 Aralık Pazartesi (bugün) saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda başlayacak. Bu zorlu mücadeleyi hakem, Mert Güzenge yönetecek. Mert Güzenge'nin yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Ogün Kamacı üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Eskişehirspor mücadelesi bu akşam saat 19.00'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX HD 1 kanallarından naklen izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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