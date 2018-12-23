Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

SAMET AYBABA: "ÇOK MÜCADELE ETTİK"

Karşılaşmayı en iyi oynadıkları maçlardan biri olarak tanımlayan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Çok mücadele ettik. Rakibimize pozisyon vermedik, anlık hatalar zincirinden golü yedik. Son dakikada oyun bize tekrar döndü ama futbol bu, şans faktörü var. Bize geldi ancak maçı döndüremedik. Oyuncularım çok mücadele ediyor, çok koşuyor, çok istiyor. Küçük eksiklerimiz var anlık yapabileceğimiz şeyleri yapamıyoruz. Bu maç da berabere bitti. Ben bu kadronun yaptığı işlerden memnunum, performanslarından memnunum ama puan tablosundaki yerimizden memnun değilim. 4-5 maçı kazanabilirdik, ligin ilk 5 sırasında olabilirdik. Transferlerle ilgili çalışma yapacağız. İkinci yarıya daha iyi hazırlanıp lige devam edeceğiz" diye konuştu.

VAR sistemi ile ilgili yorum yapmayacağını belirten Aybaba, "Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi. Oyunun belirli bölümlerinde bizim öne gitmemizi engelledi. Ben bu arkadaşın performansını bu anlamda iyi bulmadım" dedi.

EROL BULUT: "2018'İ GÜZEL BİR ŞEKİLDE KAPATTIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise "Bu zor deplasmanda istediğimiz şekilde maça başladık. Maalesef ilk yarının sonunda yediğimiz bir gol vardı, ikinci yarıya müthiş bir giriş yaptık. Baskılı oynamak istiyorduk, golü de bulduk. Golden sonra yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirebilseydik 2'nci golü bulabilirdik. Defansta iyi çalıştık ancak hücum anlamında daha iyi olabilirdik. Bursaspor deplasmanında ve taraftarı önünde bu kolay değil. İstediğimiz şekilde yolumuza devam ediyoruz. 2018'i güzel bir şekilde kapattık" ifadelerini kullandı.

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-Samet Aybaba açıklamalar

-Erol Bulut açıklamalar

DHA