Bursaspor - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda Bursaspor ile Fenerbahçe Beko takımları karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Bursaspor - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...
ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Bu kapsamda ilk 4 haftada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak 13. sırada yer alan Bursaspor ile 4 maçını da kazanarak 1. sırada yer alan Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Peki Bursaspor - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu sorulara ilişkin cevaplara haberimizde yer verdik.
BURSASPOR - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bursaspor - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
BURSASPOR - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Bursaspor - Fenerbahçe Beko basketbol maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifresiz olarak izleyebilecek.
TRT Spor 2, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.