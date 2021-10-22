ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Bu kapsamda ilk 4 haftada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak 13. sırada yer alan Bursaspor ile 4 maçını da kazanarak 1. sırada yer alan Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Peki Bursaspor - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu sorulara ilişkin cevaplara haberimizde yer verdik.

BURSASPOR - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Bursa'da, Tofaş Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BURSASPOR - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Fenerbahçe Beko basketbol maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı her iki platformdan da şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor 2, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.