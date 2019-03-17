Bursaspor-Galatasaray maçından notlar

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 11 kişilik kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta görev alan oyunculardan Emre Akbaba'yı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Ryan Donk'u Bursaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdi.



Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo ile Fernando Reges müsabakanın kadrosunda yer almadı.



Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Marcao, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya ve Muğdat Çelik oturdu.





- Bursaspor'da bir eksik





Bursaspor'un kadrosunda sakatlığı bulunan Tunay Torun yer almadı.



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba tarafından kısa süre önce kadro dışı bırakılan ve bu hafta içi affedilen Allano Lima'nın yerine Onur Atasayar ilk 11 kişilik kadroda forma giydi.

Yeşil-beyazlı takım ise sahaya Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Onur Atasayar, Umut Meraş, Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan, Shehu, Aytaç Kara ve Sakho'nun yer aldığı 11 kişilik kadroyla sahaya çıktı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla iki takım oyuncuları sahaya "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale, Tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesinde ayrıca Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi hemşire kıyafeti giymiş bir kız çocuğunu kucağına alarak sahaya çıktı.

Kaynak: AA