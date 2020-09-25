TFF 1. Lig heyecanı ara vermeden sürüyor. Sezonun 3. maçlarında Bursaspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Giresunspor, lige istediği gibi başlayamadı. Karadeniz ekibinin, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. Yeni sezonun ilk galibiyetini almak için şansını deneyecek olan Giresunspor, Bursaspor karşısına galibiyet parolası ile çıkacak. Bursaspor ise bu sezon 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başladı. Peki, Bursaspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BURSASPOR - GİRESUNSPOR NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak mücadeleyi, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Mustafa Kürşad Filiz'in yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Ferdi Karadoruk üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Bursaspor - Giresunspor mücadelesi, her hafta olduğu gibi yine TRT ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak. Bu yıl TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşması, futbolseverleri oldukça sevindirmişti. Karşılaşma aynı zamanda saat 19.00'da beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.