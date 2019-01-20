Bursaspor ile Fenerbahçe ligdeki 100’üncü randevularına çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak. Süper Lig'de 100'üncü randevularına çıkacak iki ekip, "dalya" diyecek. Böylelikle bu eşleşme Süper Lig tarihinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendi aralarındaki eşleşmeleri dışında dalya yapan ilk eşleşme olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan bu zorlu randevuda deneyimli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Süper Lig tarihinde bugüne kadar geride kalan 99 maçta sarı lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekiyor. 51 kez gülen taraf Fenerbahçe olurken, Bursaspor ise bu süreçte yalnızca 14 galibiyet elde edebildi. Taraflar ligdeki 34 randevusunda ise puanları paylaştı. Yeşil beyazlılar ile oynadığı son 17 lig maçında yalnızca bir kez mağlup olan sarı-lacivertliler, bu mücadelelerin 10'unda üç puana ulaşırken, geride kalan 6 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

BURSA'DA DA SONUÇ DEĞİŞMİYOR

İki ekip Süper Lig tarihinde Bursa'da ise 47 maça çıktı. Bursa'da da sarı lacivertli ekibin üstünlüğü dikkat çekti. Fenerbahçe 17 kez kazanırken, Bursaspor'un yüzü 8 maçta güldü ve 22 karşılaşma da ise puanlar paylaşıldı. Lig ve kupa maçları dahilinde yeşil beyazlılar, İstanbul temsilcisini sahasında 10 maçtır yenemezken bu mücadelerin 5'ini kaybetti, 5'inde ise berabere kaldı. Fenerbahçe karşısındaki evinde son galibiyetini 11 Şubat 2010'da kupada oynanan maçta 3-1'lik skor ile alan yeşil beyazlılar, ligde ise sahasındaki son galibiyetini 20 Mart 2009'da 2-1'lik skor ile aldı.

BURSASPOR FORMDA, FENERBAHÇE DÜŞÜŞTE

Ligin ikinci yarısına Bursaspor 21, Fenerbahçe ise 16 puan ile başlıyor. İki ekibin ilk yarıdaki form çizgisine bakıldığında Samet Aybaba'nın öğrencileri son 10 karşılaşmanın 8'inden puan almayı başarırken, 16 puan topladı. Fenerbahçe ise ligdeki son 12 maçından yalnızca birini kazanabildi. Bu süreçte 4 kez de mağlup olan sarı lacivertliler 7 kez berabere kaldı. Her iki ekibin de ligin en fazla berabere kalan takımlarından biri olmaları ise dikkat çekiyor.

AYBABA'DAN SAVUNMA ÖNLEMİ

Hafta boyunca sürdürdüğü hazırlıklarla birlikte maça odaklanan Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, savunmasını ön planda tutacak. Ligin en az gol yiyen üçüncü ekibi olan ve aynı zamanda kalesine en az isabetli şut gelen iki ekipten biri konumundaki yeşil-beyazlılar, iç sahada rakiplerine yüksek gol şansı tanımıyor. Buna karşın hücum sorunu çeken Fenerbahçe ise ligin en az gol atan üçüncü ekibi olmasının yanında gole çevirme oranı da en düşüp ekip. Aybaba'nın özellikle Badji'yi savunmaya yardım etmesi noktasında uyardığı da öğrenildi.

DHA