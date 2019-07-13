Bursaspor ilk etap çalışmalarını tamamladı

Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip ikinci etap çalışmalarına 15 Temmuz Pazartesi günü başlayacak, üçüncü etap için ise 29 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa girecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile ilk etap çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ile başlayan antrenman koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından geniş alanda pas-pres çalışan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

İkinci etap kamp dönemi çalışmalarına 15 Temmuz Pazartesi akşamı yapacağı antrenmanla başlayacak olan Bursaspor, bu etabı 26 Temmuz Cuma günü sonlandıracak. Üçüncü etap çalışmaları ise 29 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da olacak. Bursaspor, bu tarihler arasında 4 hazırlık maçı oynayacak.

Bursaspor'un kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, Canberk Yurdakul, Yağız Efe Öztaş, Furkan Emre Ünver, Enes Kayar, Rüştü Hanlı, Kerem Kök, Ahmet Furkan Özcan, Ertuğrul Kurtuluş, Muhammed Emin Sarıkaya, İsmail Çokçalış, İbrahim Turan, Umut Meraş, Onur Atasayar, Murat Karadeniz, Ramazan Keskin, Sedat Dursun, Ozan İsmail Koç, Sebahattin Muslu, Jani Atanasov, Tuğbey Akgün, Emirhan Aydoğan, Emir Şenocak, Burak Kapacak, Çağatay Yılmaz, Eren Güler, Berk Akgönül, Hüseyin Gevgin, Mustafa Uysal, Ali Akman, Batuhan Kör, Hürrem Akkuş, Kubilay Kanatsızkuş.

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DHA