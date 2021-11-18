2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Bursaspor - İstanbulspor canlı izle | Bursaspor - İstanbulspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BURSASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

Bursaspor - İstanbulspor maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Bursa'da, Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Bursaspor - İstanbulspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

BURSASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bursaspor - İstanbulspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Gökmen Baltacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Feridun Daldaş görev alacak.

BURSASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ