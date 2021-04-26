Bursaspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 32. hafta maçında Bursaspor, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 32. hafta maçında Bursaspor, İstanbulspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Bursaspor ve İstanbulspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Bursaspor sahasında İstanbulspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Bursaspor - İstanbulspor Maç Sonucu ne oldu?
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Bursaspor İstanbulspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 20:30
Bursaspor İstanbulspor Maçının Hakemleri
Serkan Tokat(hakem), Mehmet Ali Akkor(1. Yardımcı Hakem), Cemal Alpay(2. Yardımcı Hakem), Murat Türkoğlu(dördüncü Hakem)
Bursaspor İlk 11
40. Canberk Yurdakul, 3. Onur Atasayar, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 9. Hasan Basri Ünal, 15. Aykut Akgün, 22. Taha Altıkardeş, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 67. Kerem Şen, 88. Berat Altındiş
Yedekler
82. Talha Yakın, 6. Ramazan Keskin, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 74. Vefa Temel, 75. Eren Güler, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 90. Hasan Sabri Karaca, 92. Kadir Yiğit, 99. Hamza Baran Arıkan
Teknik Sorumlu
Fazlı Tan
Goller
Eren Güler,33.dk (h)
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Onur Atasayar 77.dk, Kerem Şen 77.dk, Hasan Basri Ünal 25.dk, Berat Altındiş 62.dk, Burak Altıparmak 62.dk
Oyuna Girenler
İsmail Can Çavuşluk 77.dk, Kadir Yiğit 77.dk, Eren Güler 25.dk, Çağatay Yılmaz 62.dk, Ramazan Keskin 62.dk
İstanbulspor İlk 11
1. Muhammed Alperen Uysal, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 27. Valon Ethemı, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın
Yedekler
40. Marın Ljubıc, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 18. Koray Kılınç, 35. Egehan Gök, 54. Mehmet Uslu, 77. Kağan Miray Bağış, 92. Emir Gökçe
Teknik Sorumlu
Saffet Akbaş
Goller
Mirkan Aydın,15.dk (f), Krıstal Abazaj,38.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Onur Ergün 51.dk, Sarı Kart Egehan Gök 70.dk
Oyundan Çıkanlar
Eslem Öztürk 62.dk, Mirkan Aydın 46.dk, Levent Ayçiçek 89.dk, Krıstal Abazaj 83.dk, Valon Ethemı 62.dk
Oyuna Girenler
Egehan Gök 62.dk, İbrahim Yılmaz 46.dk, Berkay Görmez 89.dk, Kağan Miray Bağış 83.dk, Ali Dere 62.dk
TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adana Demirspor
|32
|19
|7
|6
|57
|26
|64
|31
|2
|Giresunspor
|32
|19
|7
|6
|49
|24
|64
|25
|3
|Samsunspor
|32
|18
|10
|4
|53
|29
|64
|24
|4
|İstanbulspor
|32
|18
|6
|8
|59
|33
|60
|26
|5
|Altay
|32
|18
|3
|11
|61
|36
|57
|25
|6
|Altınordu
|32
|15
|9
|8
|50
|43
|54
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|32
|15
|7
|10
|42
|27
|52
|15
|8
|Ümraniyespor
|32
|14
|8
|10
|45
|41
|50
|4
|9
|Tuzlaspor
|32
|14
|5
|13
|43
|48
|47
|-5
|10
|Bursaspor
|32
|13
|4
|15
|51
|53
|43
|-2
|11
|Bandırmaspor
|32
|11
|6
|15
|42
|45
|39
|-3
|12
|Boluspor
|32
|11
|5
|16
|34
|40
|38
|-6
|13
|Balıkesirspor
|32
|9
|8
|15
|35
|45
|35
|-10
|14
|Adanaspor
|32
|9
|7
|16
|42
|50
|34
|-8
|15
|Menemenspor
|32
|7
|13
|12
|36
|54
|34
|-18
|16
|Akhisarspor
|32
|8
|5
|19
|35
|55
|29
|-20
|17
|Ankaraspor
|32
|6
|8
|18
|32
|56
|26
|-24
|18
|Eskişehirspor
|32
|1
|8
|23
|22
|83
|11
|-61
TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür
|25.04.2021
|Boluspor
|0-2
|Samsunspor
|25.04.2021
|Ankaraspor
|3-2
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Tuzlaspor
|0-3
|Adana Demirspor
|25.04.2021
|Menemenspor
|2-1
|Eskişehirspor
|25.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Bandırmaspor
|25.04.2021
|Adanaspor
|0-2
|Ümraniyespor
|25.04.2021
|Akhisarspor
|2-0
|Altay
|25.04.2021
|Altınordu
|0-0
|Giresunspor
|25.04.2021
|Bursaspor
|1-2
|İstanbulspor
|25.04.2021
|Balıkesirspor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü