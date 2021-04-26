Bursaspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 32. hafta maçında Bursaspor, İstanbulspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Bursaspor ve İstanbulspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 32. hafta maçında Bursaspor sahasında İstanbulspor ile 25.04.2021 20:30'da karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Bursaspor - İstanbulspor Maç Sonucu ne oldu? Bursaspor, İstanbulspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bursaspor İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın Bursaspor İstanbulspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu - Bursa

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Bursaspor İstanbulspor Maçının Hakemleri

Serkan Tokat(hakem), Mehmet Ali Akkor(1. Yardımcı Hakem), Cemal Alpay(2. Yardımcı Hakem), Murat Türkoğlu(dördüncü Hakem)

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

40. Canberk Yurdakul, 3. Onur Atasayar, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 9. Hasan Basri Ünal, 15. Aykut Akgün, 22. Taha Altıkardeş, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 67. Kerem Şen, 88. Berat Altındiş

Yedekler

82. Talha Yakın, 6. Ramazan Keskin, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 74. Vefa Temel, 75. Eren Güler, 84. Ertuğrul Kurtuluş, 90. Hasan Sabri Karaca, 92. Kadir Yiğit, 99. Hamza Baran Arıkan

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Eren Güler,33.dk (h)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Onur Atasayar 77.dk, Kerem Şen 77.dk, Hasan Basri Ünal 25.dk, Berat Altındiş 62.dk, Burak Altıparmak 62.dk

Oyuna Girenler

İsmail Can Çavuşluk 77.dk, Kadir Yiğit 77.dk, Eren Güler 25.dk, Çağatay Yılmaz 62.dk, Ramazan Keskin 62.dk

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

1. Muhammed Alperen Uysal, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 10. Onur Ergün, 17. Patrıck Etoga Atchom, 27. Valon Ethemı, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 66. Ali Yaşar, 70. Krıstal Abazaj, 90. Mirkan Aydın

Yedekler

40. Marın Ljubıc, 6. Berkay Görmez, 7. Ali Dere, 9. İbrahim Yılmaz, 14. Emrecan Uzunhan, 18. Koray Kılınç, 35. Egehan Gök, 54. Mehmet Uslu, 77. Kağan Miray Bağış, 92. Emir Gökçe

Teknik Sorumlu

Saffet Akbaş

Goller

Mirkan Aydın,15.dk (f), Krıstal Abazaj,38.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Onur Ergün 51.dk, Sarı Kart Egehan Gök 70.dk

Oyundan Çıkanlar

Eslem Öztürk 62.dk, Mirkan Aydın 46.dk, Levent Ayçiçek 89.dk, Krıstal Abazaj 83.dk, Valon Ethemı 62.dk

Oyuna Girenler

Egehan Gök 62.dk, İbrahim Yılmaz 46.dk, Berkay Görmez 89.dk, Kağan Miray Bağış 83.dk, Ali Dere 62.dk

TFF 1. Lig 32.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adana Demirspor 32 19 7 6 57 26 64 31 2 Giresunspor 32 19 7 6 49 24 64 25 3 Samsunspor 32 18 10 4 53 29 64 24 4 İstanbulspor 32 18 6 8 59 33 60 26 5 Altay 32 18 3 11 61 36 57 25 6 Altınordu 32 15 9 8 50 43 54 7 7 Ankara Keçiörengücü 32 15 7 10 42 27 52 15 8 Ümraniyespor 32 14 8 10 45 41 50 4 9 Tuzlaspor 32 14 5 13 43 48 47 -5 10 Bursaspor 32 13 4 15 51 53 43 -2 11 Bandırmaspor 32 11 6 15 42 45 39 -3 12 Boluspor 32 11 5 16 34 40 38 -6 13 Balıkesirspor 32 9 8 15 35 45 35 -10 14 Adanaspor 32 9 7 16 42 50 34 -8 15 Menemenspor 32 7 13 12 36 54 34 -18 16 Akhisarspor 32 8 5 19 35 55 29 -20 17 Ankaraspor 32 6 8 18 32 56 26 -24 18 Eskişehirspor 32 1 8 23 22 83 11 -61

TFF 1. Lig 32.Hafta Fikstür