Bursaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1.lig'in 32.haftasında Bursaspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki Bursaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A+ A-

TFF 1.Ligin bitimine sayılı haftalar kala heyecan artıyor. Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı sürerken heyecan 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Bursaspor ile İstanbulspor'u ağırlayacak. BURSASPOR- İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Bursaspor- İstanbulspor maçı 25 Nisan Pazar günü oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Connect (internet üzerinden) kanalından şifreli, dönüşümlü yayınla şifresiz olarak TRT Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin hakemleri TFF'den duyurulduğunda haberimize eklenecektir. Tayfun Altuntaş Editör