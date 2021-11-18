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Bursaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de Milli aranın ardından heyecan 13. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda Bursaspor ile İstanbulspor karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen vatandaşlar ise internet arama motorlarında Bursaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Bursaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Bursaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BURSASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor - İstanbulspor maçı 20 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Bursa'da, Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BURSASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor - İstanbulspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bursaspor - İstanbulspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Gökmen Baltacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Feridun Daldaş görev alacak.

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