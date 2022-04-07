Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Bursaspor ile Kocaelispor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bursaspor - Kocaelispor maçı canlı izle | Bursaspor - Kocaelispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BURSASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasındaki Bursaspor - Kocaelispor maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Bitci Timsah Park Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Kemal Mavi yapıyor.

BURSASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

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Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasındaki Bursaspor - Kocaelispor maçı TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ