Bursaspor Kulübünde olağanüstü kongre kararı - Kulübün açıklamasından:"Kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına, mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır

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