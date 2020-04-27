Bursaspor Kulübünden Burak Kapacak açıklaması

BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü, futbolcusu Burak Kapacak'ın Trabzonspor'a transfer olacağıyla ilgili bazı medya organlarında yer alan röportajının tamamen gerçek dışı olduğunu bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Burak Kapacak’ın bazı medya organlarında Trabzonspor’a transferi ile ilgili yer alan röportajı tamamen gerçek dışıdır. Futbolcumuz tarafına yöneltilen 'Trabzonspor'a gelecek misin?' sorusunu Kapacak, 'Benim Bursaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmem var. Ben ne söylesem farklı anlaşılır. Sonuçta kulübümle sözleşmem devam ediyor. Kulübüm ne derse benim için odur. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim' şeklinde cevaplamıştır."





Kaynak: AA