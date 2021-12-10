Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Bursaspor ile Manisa FK takımlarının kozlarını paylaşacağı maçı izlemek isteyenler için Bursaspor - Manisa FK canlı izle | Bursaspor - Manisa FK maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BURSASPOR - MANİSA FK CANLI İZLE | BURSASPOR - MANİSA FK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bursaspor - Manisa FK maçı saat 19.00'da Bursa Atatürk Stadyumu'nda başladı.

Bursaspor - Manisa FK maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilirler.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bursaspor - Manisa FK maçını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ile Bersan Duran yaparken müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Berkan Çetin.

BURSASPOR - MANİSA FK CANLI İZLE | BURSASPOR - MANİSA FK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ