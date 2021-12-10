Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Bursaspor ile Manisa FK takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Bursaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

BURSASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor - Manisa FK maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Bursa'da, Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BURSASPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Manisa FK maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BURSASPOR - MANİSA FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Bursaspor - Manisa FK maçını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ile Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Berkan Çetin görev alacak.