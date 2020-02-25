Bursaspor, moral yemeğinde buluştu

Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ataş ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da katıldığı moral yemeğinde bir araya geldi.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü Altay ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, kritik mücadele öncesinde düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, teknik ekip, futbolcular ve A takım personeli katıldı.

Kaynak: İHA