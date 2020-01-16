Bursaspor Onurcan Piri ile yollarını ayırdı
Bursaspor'da fazla forma şansı bulamayan Onurcan Piri ile yollar ayrıldı.
Bursaspor'da fazla forma şansı bulamayan Onurcan Piri ile yollar ayrıldı.
Bursaspor, 25 yaşındaki kaleci Onurcan Piri'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Onurcan Piri ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Onurcan Piri'ye emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: İHA
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