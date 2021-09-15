TFF 1. Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Her geçen hafta zirve yarışı kızışırken bir yandan da ligde kalma mücadelesi ortaya çıkıyor. Bu kapsamda Bursaspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. İki ekibin de galibiyeti hedeflediği bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar internette Bursaspor - Samsunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

BURSASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Bursaspor - Samsunspor maçı 15 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bursa'da, Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı canlı olarak izlemek için Bursaspor - Samsunspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BURSASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bursaspor - Samsunspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek. TRT Spor'u canlı olarak izlemek için Bursaspor - Samsunspor maçı canlı izle TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.